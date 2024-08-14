ЕС вступил в спор с Маском

Предупреждение Еврокомиссии (ЕК) Илону Маску об ответственности за дезинформацию в X (ранее Twitter) обострило конфликт между Брюсселем и американским предпринимателем, усилив обеспокоенность в Европе по поводу ее способности контролировать разросшуюся заокеанскую платформу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам заместителя директора Европейского политического центра Георга Рикелеса, противостояние между Маском и блоком "стало критическим моментом в борьбе ЕС" за действия в отношении мощных онлайн-платформ. "Мы действительно стоим на пороге эпохи жесткого правоприменения в информационной сфере", - отметил эксперт. Он также заявил, что Маск показал, "как технологии можно использовать в качестве оружия".

Ранее ЕК направила Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать X за недостаточное усердие в удалении "вредоносного контента" в связи с трансляцией в X интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа. После публикации послания Маск сравнил его автора - еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона - с персонажем французского насмешника из комедийного фильма "Монти Пайтон".

В то же время, по словам представителя Еврокомиссии Арианны Подесты, направив письмо Маску с предупреждением об ответственности за дезинформацию в соцсети X за несколько часов до трансляции интервью с Трампом, ЕК не пыталась вмешиваться в проведение выборов в США. Подеста подчеркнула, что текст направленного Маску письма Бретона "не согласовывался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен или с коллегией Еврокомиссии". Время отправки этого письма также не согласовывалось с руководством и службами Еврокомиссии, добавила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на X штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента. Агентство отмечало, что это решение власти ЕС могут принять в рамках ведущегося против соцсети X расследования о невыполнении требований Акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС.

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