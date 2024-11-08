Помощники Байдена и Харрис винят друг друга в проигрыше демократов

Помощники действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис винят друг друга в поражении демократов на состоявшихся в США выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников в Белом доме и избирательном штабе Харрис, "в свете решительной победы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа помощники в обоих лагерях демократов винят друг друга в том, что они несут большую ответственность". Как уточнил один из источников, критике подвергают, в частности, ключевых помощников Байдена Майка Донилона и Стива Рикетти. Им, по словам источника, "придется за многое ответить" по поводу того, что было принято решение о попытке Байдена переизбираться на президентском посту, несмотря на преклонный возраст. Байдену в ноябре исполнился 81 год.

Источник портала отметил: "Продолжавшаяся 107 дней кампания Харрис была почти безупречной. Кампания Байдена, которую вели перед ней, была прямой противоположностью". В публикации также констатируется, что рейтинг Байдена - очень низкий.

В публикации также приводятся слова бывшего сотрудника штаба Байдена, который заострил внимание на неэффективном использовании помощниками Харрис средств, собранных на проведение предвыборной агитации. "Как вы могли израсходовать $1 млрд и не победить?" - подчеркнул он. Портал также отмечает, что руководство штаба Харрис обвиняют в излишней самоуверенности.