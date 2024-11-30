В Тбилиси возобновились протесты

В столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя в субботу проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.