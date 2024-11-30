https://news.day.az/world/1711843.html В Тбилиси возобновились протесты - ВИДЕО В столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя в субботу проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в ЕС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
В Тбилиси возобновились протесты - ВИДЕО
В столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя в субботу проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре