МИД Грузии завил о давлении иностранных государств на дипломатов страны

Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что власти Грузии всегда выполняли свои обязанности, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом. "Соответственно, власть Грузии твердо будет продолжать необратимый процесс интеграции в ЕС, основанный на Соглашении об ассоциации, что дает стране возможность быть лучше готовой в будущем для быстрого ведения переговоров о членстве в Евросоюзе", - подчеркнули в МИД.

Ранее стало известно, что на фоне протестов в Тбилиси в отставку подали послы Грузии в Болгарии, Италии, Нидерландах, США, а также и.о. посла в Италии.

В Грузии с 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.