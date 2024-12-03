Главы МИД 27 стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии на заседании Совета ЕС 16 декабря в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.



"Мы ожидаем, что ситуация в Грузии будет обсуждаться в рамках заседания глав МИД стран ЕС 16 декабря", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших шагах ЕС по Грузии.



Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.