Россия начнет использовать цифровой рубль

С 2025 года в России вводится цифровой рубль в бюджетных расчетах.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".

С 1 июля 2025 года расчеты с помощью цифрового рубля будут использоваться в системе федерального бюджета РФ. Говоря об использовании рубля в международных расчетах, Путин отметил, что Россия продолжает создавать инфраструктуру, которая должна сделать такие операции более удобными для бизнеса, сократить издержки. "В том числе планируется внедрить экспериментальный правовой режим, чтобы банки могли отладить способы удаленной идентификации клиентов. Конечно, не создавая при этом рисков в части антиотмывочного законодательства", - сказал он.