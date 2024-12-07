В Сирии уже существует новая политическая и дипломатическая реальность.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что будущее страны будет решать сирийский народ.

Эрдоган также подчеркнул, что разжигание событий в регионе никому не принесет пользы.

Президент Турции добавил, что все шаги, предпринятые против национальной безопасности его страны, будут предотвращены, и призвал региональных и международных акторов поддержать территориальную целостность и национальное единство Сирии.

"Мы ни на чьи земли не претендуем, и хотим, чтобы соседняя с нами страна - Сирия достигла мира и спокойствия, к которым она стремится на протяжении 13 лет", - сказал Эрдоган.