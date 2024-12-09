Эрдоган назвал ближайшие месяцы очень важными для мира и Турции

Ближайшие два-три месяца станут очень важными для мира и Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Газиантепе, передает государственный телеканал TRT Haber.

"Администрация [избранного президента Дональда] Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара предпринимает необходимые шаги исходя из текущей ситуации. Однако президент Турции не уточнил, о каких решениях идет речь.