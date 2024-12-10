Израиль атаковал одновременно 2 порта ВМС Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь на вторник ВМС еврейского государства атаковали 15 сирийских военных кораблей в двух портах в Сирии.

"Ракетные корветы ВМС Израиля нанесли удары по двум объектам ВМС Сирии одновременно в порту Эль-Бейда и порту Латакия, где находились 15 сирийских военных кораблей", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, за последние 48 часов "Центр управления огнем Северного командования Израиля осуществил авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения и ракетные установки", отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе ударов "были уничтожены десятки ракет класса море - море с дальностью полета 80-190 км, <...> представлявшие угрозу гражданским и военным морским судам в этом районе". "Было нейтрализовано множество стратегических вооружений, включая ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса земля - море, земля - воздух и земля - земля, БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и многое другое", - продолжили в ЦАХАЛ.

Самолеты израильских ВВС "пролетели сотни часов над воздушным пространством Сирии, нанеся более 350 авиаударов", добавили военные, указав, что "был поражен широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы ВВС Сирии и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире".