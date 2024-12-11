Американский экономист и исследователь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что 99% американцев не знают, где находится Армения, сообщает в среду Day.Az.

"Есть такой миф - "США нас спасут". Я сталкивался с этим мифом по всему миру, но я знаю, что США никогда не станут спасать Армению. Не потому, что они имеют что-то против Армении, а потому что 99% американцев не знают, где находится Армения, и им все равно", - подчеркнул американский профессор.

Как отметил экономист, его слова могут выглядеть жестокими, но они правдивые.

"Всю свою жизнь я видел, что разные страны ожидали чудес от США, но ничего хорошего из этого не выходило. Более того, часто случалось что-то очень плохое", - сказал профессор в интервью подкасту Conversations on Groong.

Джеффри Сакс выразил мнение, что три страны Южного Кавказа и три региональные державы - Россия, Турция и Иран, должны вести "систематический диалог".

"Мой совет всегда такой: смотрите на карту и старайтесь иметь хорошие отношения с соседями. Я говорю это всем странам", - подчеркнул профессор Колумбийского университета.