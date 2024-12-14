Посольство Турции в Сирии возобновило работу

Посольство Турции в Сирии сегодня возобновило работу.

Как передает Day.Az, информацию распространило Агентство "Анадолу".

Над зданием посольства Турции в Сирии поднят флаг, спустя почти 12 лет оно возобновило работу.