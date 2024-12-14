https://news.day.az/world/1715396.html Посольство Турции в Сирии возобновило работу Посольство Турции в Сирии сегодня возобновило работу. Как передает Day.Az, информацию распространило Агентство "Анадолу". Над зданием посольства Турции в Сирии поднят флаг, спустя почти 12 лет оно возобновило работу.
Посольство Турции в Сирии возобновило работу
Посольство Турции в Сирии сегодня возобновило работу.
Как передает Day.Az, информацию распространило Агентство "Анадолу".
Над зданием посольства Турции в Сирии поднят флаг, спустя почти 12 лет оно возобновило работу.
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