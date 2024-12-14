В Грузии в ресторане нашли трупы 12 человек

Полицейские обнаружили 12 тел сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии,

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД страны.

Из 12 погибших 11 являются иностранцами. Все они были найдены на втором этаже индийского ресторана, где была обустроена спальня.

"Предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. По предварительной версии следствия, вблизи спальни в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который включили вчера после отключения света", - говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, проводятся следственные мероприятия.

Точную причину смерти сотрудников ресторана еще предстоит установить.