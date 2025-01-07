Конгресс США предложил ввести санкции против Международного уголовного суда

Законопроект о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за преследование Израиля был представлен председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Брайаном Мастом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы можем не признавать вас, но вы уж точно признаете то, что произойдет с вами за то, что вы направляете свою деятельность против Америки или ее союзников", - говорится в заявлении республиканца от штата Флорида.

Маст подчеркнул, что документ, созданный им совместно с Чипом Роем, республиканцем от штата Техас, является четким сигналом для МУС. Так, по мнению председателя, попытка "воспрепятствовать Израилю" в осуществлении самообороны страны может только затянуть войну с ХАМАС. Помимо того что эти действия МУС, как утверждает Маст, мешают освобождению заложников, они также поднимают "боевой дух ХАМАС".

Санкции в отношении МУС будут подразумевать собой отказ в выдаче американских виз или аннулирование ранее выданных документов. Такие же ограничения грозят и членам семей сотрудников международной судебной организации. Помимо этого, под санкции подпадут третьи лица, которые будут оказывать "финансовую, материальную и технологическую помощь" МУС.

Требования войдут в законопроект о "противодействии незаконному суду". Аналогичные санкции будут применены к тем, кто, по мнению Соединенных Штатов, преследует официальные лица из стран НАТО и других союзников США. В их числе Израиль и Япония. На аналогичные "меры защиты" со стороны Белого дома смогут рассчитывать и представители Тайваня.