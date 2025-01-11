В НАТО не согласились увеличить расходы на оборону

Североатлантический альянс (НАТО) не согласится на предложение избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта (ВВП), однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение чиновников и аналитиков.

Как считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто, изменения могут произойти, однако вряд ли расходы повысятся на 5%. При этом, по его мнению, они точно превысят 2%.

По данным Reuters, ряд неназванных чиновников альянса также не поддерживают инициативу американского лидера, но при этом одобряют увеличение оборонных трат. В материале агентства отмечается, что повышение расходов на оборону будет обсуждаться на саммите организации в Гааге в июне.

Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения. По мнению некоторых аналитиков, Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы в ходе длительных переговоров страны НАТО согласились на цифру, близкую к 3%.