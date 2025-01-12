Между США и Китаем может начаться электронная война

США рискуют ввязаться в электронную войну с Китаем из-за раскрытия сети глушилок против китайских спутниковых систем наблюдения, сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Космические силы США раскрыли свой план по развертыванию глушителей, предназначенных для нарушения спутниковых сигналов в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении издания.

По словам главы Управления по оперативным возможностям космоса Келли Хэмметт, система удаленных модульных терминалов (RMT) была разработана для прерывания работы спутников. Их основной целью является китайская сеть наблюдения Yaogan.

Отмечается, что мощности спутников Yaogan достаточно, чтобы отслеживать предметы размером с легковой автомобиль по всему Индо-Тихоокеанскому региону.

Наличие подобной технологии у Китая вызывает опасение в Пентагоне. Командующий Тихоокеанскими космическими силами Энтони Масталир признал, что американская армия уязвима перед Yaogan, поскольку спутники способны отследить передвижение Вооруженных сил США и их союзников.