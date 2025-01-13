Пожары в Южной Калифорнии угрожают миллионам людей

Южная Калифорния остается в зоне критической пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды, которая способствует распространению лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал ABC News, в зоне риска находятся более 8 миллионов человек. Прогнозы показывают, что такая ситуация сохранится до 15 января.

Лесные пожары начались 7 января в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, после чего огонь распространился на другие участки Лос-Анджелеса. Сильный ураганный ветер и дефицит воды в пожарных гидрантах значительно осложняют работу спасателей.

На данный момент около 180 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, а тысячи зданий уничтожены огнем. Среди пострадавших оказались и голливудские знаменитости, такие как Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Пэрис Хилтон, которые лишились своих домов. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и поручил оказать Калифорнии федеральную помощь для ликвидации последствий.