В Лос-Анджелесе усилят меры безопасности

Американские правоохранительные органы усилили меры безопасности в пострадавших от лесных пожаров районах Лос-Анджелеса на фоне роста случаев мародерства.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Национальная гвардия и полиция усилили патрулирование, в том числе в городе Пасадина и ряде других районов, где продолжаются работы по тушению пожаров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что в районе Итон были задержаны 25 человек, а еще 4 - в Пасифик-Палисейдс. Их обвиняют в торговле наркотиками, ношении оружия и нарушении комендантского часа. Один из задержанных, подозреваемый в мародерстве, был одет в форму пожарного.

Кроме того, в субботу полиция задержала двух человек у дома вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе после сообщения о возможной краже со взломом. Подозреваемые нарушили комендантский час, однако признаков кражи или других преступлений обнаружено не было, и задержанных отпустили.