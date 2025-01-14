Сколько домов разрушено пожарами в Лос-Анджелесе

Сильные лесные пожары, начавшиеся в районе Большого Лос-Анджелеса во вторник, уничтожили более 12,000 домов, предприятий, школ и других строений.

Как передает Day.Az, по данным Cal Fire, на данный момент выгорело более 40,300 акров земли в результате нескольких пожаров, включая пожар в Пасифик Палисейдс, пожар Итон недалеко от Алтадены и пожар Хёрст в Сильмаре.

Погибли по меньшей мере 24 человека, а более 100,000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Власти округа Лос-Анджелес опубликовали предварительные карты ущерба, связанные с пожарами в Итоне и Палисейдс, но предупредили, что работы еще продолжаются.

Джошуа Мотт, представитель Cal Fire, сообщил USA TODAY, что первоначальные оценки основаны на инфракрасной съемке с воздуха. Эти данные затем проверяются командами, которые оценивают ущерб непосредственно на местах. По словам Мотта, термин "строение" может означать как небольшой хозяйственный сарай, так и целый жилой дом.

Проверка повреждений продолжается, и специалисты начнут осматривать зоны внутри периметра пожара, как только это станет безопасным.

УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ

Пожар в Пасифик Палисейдс

В прибрежной зоне между Санта-Моникой и Малибу разрушено более 1,200 жилых и коммерческих объектов. Еще около 200 строений получили повреждения.

Пожар начался утром 7 января и уничтожил территорию площадью 36 квадратных миль, оставив целые районы в руинах. Это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса. На утро понедельника пожар был локализован только на 14%.

Пожар Итон

В горах Сан-Габриэль, в 28 милях от побережья, пожар Итон нанес значительный урон районам Алтадена и Пасадена. По данным Cal Fire, огонь уничтожил более 1,400 домов, школ, предприятий и других объектов, а также повредил еще 212 строений.

К утру понедельника пожар был локализован на 33%. Из-за этого пожара погибли по меньшей мере 16 человек.

Пожар Хёрст

Пожар Хёрст вспыхнул в районе Сильмар, в долине Сан-Фернандо. Этот пожар стал самым малым из трех, уничтожив около 800 акров территории. К утру понедельника он был локализован более чем на 90%.