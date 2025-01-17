Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией даст импульс развитию двусторонних отношений.

Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече один на один с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает Day.Az.

По его словам, всестороннее развитие отношений с Россией имеет важное значение для Ирана. Соглашение, которое будет подписано между Ираном и Россией, охватывает все сферы деятельности двух стран, включая культуру, экономику, а также гуманитарные связи.

"Я уверен, что это поможет развитию двусторонних отношений, и станет прочной основой для дальнейшего прогресса в будущем. На самом деле для нас это важно не только в контексте региона, на международной арене, но и с точки зрения двустороннего взаимодействия, а также развития торгового оборота. Все это нас действительно радует. Ряд договоренностей и существующих соглашений, достигнутых между Москвой и Тегераном, еще раз были рассмотрены в Иране. Мы постарались устранить все незначительные недочеты и задержки, которые существовали. Рад, что наши министры, эксперты продолжают обсуждать все вопросы повестки дня. Я уверен, что сегодня они придут к соглашению о том, как можно продвинуть эти вопросы. Двусторонние отношения с Российской Федерацией носят стратегический, важный и всеобъемлющий характер", - сказал он.

Отметим, что сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан в сопровождении делегации посетил Россию.