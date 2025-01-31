Задержан двоюродный брат Башара Асада

Атеф Наджиб, двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада по материнской линии, задержан новыми властями страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Syria TV.

Информация о том, где именно и при каких обстоятельствах произошло задержание, не приводится. Отмечается, что при Асаде Наджиб занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге страны.

Новые власти Сирии пока не комментировали эту информацию.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани. 29 января текущего года новые власти объявили о том, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии на переходный период.