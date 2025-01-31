https://news.day.az/world/1727005.html США планируют новые тарифы для Мексики и Канады - ДАТА Трамп готовится ввести новые тарифы на Мексику и Канаду с 1 марта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, президент США планирует ввести 25%-ный пошлину на импорт из этих двух стран.
США планируют новые тарифы для Мексики и Канады - ДАТА
Трамп готовится ввести новые тарифы для Мексики и Канады с 1 марта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, президент США планирует ввести 25%-ный пошлину на импорт из этих двух стран.
По информации агентства, официальные лица правительства, пожелавшие остаться анонимными, выражают беспокойство, что это изменение может потрясти финансовые рынки и обострить отношения с двумя важнейшими торговыми партнерами США.
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