США планируют новые тарифы для Мексики и Канады

Трамп готовится ввести новые тарифы для Мексики и Канады с 1 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, президент США планирует ввести 25%-ный пошлину на импорт из этих двух стран.

По информации агентства, официальные лица правительства, пожелавшие остаться анонимными, выражают беспокойство, что это изменение может потрясти финансовые рынки и обострить отношения с двумя важнейшими торговыми партнерами США.