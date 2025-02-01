Автобус с туристами слетел со склона в овраг в Таиланде

Автобус с туристами упал со склона в овраг на тайском курорте Пхукет.

Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Shot.

ДТП произошло на перевале Карон - Патонг, группа отдыхающих возвращалась с экскурсии. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с 15-метрового склона в овраг недалеко от отеля.

По данным источника, в результате случившегося госпитализировали девять человек, в том числе семью с детьми.

Момент падения туристического автобуса со склона в овраг попал на видео.

Так, на кадрах видно, как автобус на скорости едет по трассе. В какой-то момент водитель не справляется с управлением и транспортное средство срывается в овраг.