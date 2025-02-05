ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции

В турецком городе Анталья автобус с пассажирами попал в ДТП. Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

По данным телеканала, автобус направлялся в город Гиресун. По пути следования водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали 33 человека, в том числе восемь несовершеннолетних. Людей госпитализировали.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что автобус получил серьезные повреждения. У него выбиты стекла, оторвана боковая часть, а запчасти от транспорта разбросаны по дороге. Также видно, что на место происшествия прибыли службы спасения.