Полицейские погибли в результате теракта в Пакистане

В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Пакистане трое полицейских погибли, пятеро получили ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, теракт произошел в полицейском управлении в районе Карак на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва, где нападавшие, вооруженные тяжелым оружием, открыли огонь по полиции.

По словам источников, раненые полицейские были доставлены в ближайшую больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

После нападения на место происшествия прибыл большой наряд полиции, который оцепил территорию и начал поисковую операцию по поимке преступников.

Источники добавили, что после инцидента в районе были усилены меры безопасности.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.