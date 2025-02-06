Полицейские погибли в результате теракта в Пакистане
В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Пакистане трое полицейских погибли, пятеро получили ранения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, теракт произошел в полицейском управлении в районе Карак на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва, где нападавшие, вооруженные тяжелым оружием, открыли огонь по полиции.
По словам источников, раненые полицейские были доставлены в ближайшую больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.
После нападения на место происшествия прибыл большой наряд полиции, который оцепил территорию и начал поисковую операцию по поимке преступников.
Источники добавили, что после инцидента в районе были усилены меры безопасности.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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