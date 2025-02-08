https://news.day.az/world/1728876.html Крупный пожар в Москве - ВИДЕО Пожарные спасли 90 человек из горящего на востоке Москвы здания бывшего электрозавода. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах. "Всего с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов спасены 90 человек", - говорится в сообщении городского главка МЧС.
Крупный пожар в Москве - ВИДЕО
Пожарные спасли 90 человек из горящего на востоке Москвы здания бывшего электрозавода.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.
"Всего с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов спасены 90 человек", - говорится в сообщении городского главка МЧС.
В городском главке МЧС подтвердили эту информацию. Ранее в оперативных службах сообщали о 50 эвакуированных.
Сведений о пострадавших при пожаре на востоке Москвы в МЧС не поступало. Тушение продолжается.
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