Крупный пожар в Москве

Пожарные спасли 90 человек из горящего на востоке Москвы здания бывшего электрозавода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

"Всего с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов спасены 90 человек", - говорится в сообщении городского главка МЧС.

В городском главке МЧС подтвердили эту информацию. Ранее в оперативных службах сообщали о 50 эвакуированных.

Сведений о пострадавших при пожаре на востоке Москвы в МЧС не поступало. Тушение продолжается.