https://news.day.az/world/1728879.html На Саркози надели электронный браслет На Николя Саркози надели электронный браслет и запретили выходить из дома по ночам/ Как передает Day.Az, в декабре экс-президента Франции признали виновным в коррупции и приговорили к году заключения с обязательным ношением электронного браслета. Теперь 70-летний Саркози сможет выходить из дома только с 8 утра до 8 вечера.
На Саркози надели электронный браслет
На Николя Саркози надели электронный браслет и запретили выходить из дома по ночам/
Как передает Day.Az, в декабре экс-президента Франции признали виновным в коррупции и приговорили к году заключения с обязательным ношением электронного браслета.
Теперь 70-летний Саркози сможет выходить из дома только с 8 утра до 8 вечера.
Но это ещё не всё - политика ждёт новый суд. Саркози обвиняют в получении денег от режима Каддафи на предвыборную кампанию 2007 года.
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