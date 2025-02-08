На Саркози надели электронный браслет

На Николя Саркози надели электронный браслет и запретили выходить из дома по ночам/

Как передает Day.Az, в декабре экс-президента Франции признали виновным в коррупции и приговорили к году заключения с обязательным ношением электронного браслета.

Теперь 70-летний Саркози сможет выходить из дома только с 8 утра до 8 вечера.

Но это ещё не всё - политика ждёт новый суд. Саркози обвиняют в получении денег от режима Каддафи на предвыборную кампанию 2007 года.