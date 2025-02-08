Трагедия в Мексике

По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в районе города Эскарсега на юге Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция XEVT.

По ее данным, пассажирский автобус следовал из Канкуна (штат Кинтана-Роо) в Комалькалько (штат Табаско). По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, в результате лобового столкновения транспортные средства загорелись.

Радиостанция со ссылкой на Национальную гвардию сообщает, что в автобусе находились 39 пассажиров. Известно, что выжили только восемь человек.

Губернатор Табаско Хавьер Мэй в Х подтвердил факт ДТП и выразил соболезнования родным и близким погибших.