Какой бренд пострадает больше всего от пошлин Трампа?

Немецкий производитель Porsche AG особенно уязвим от возможного увеличения пошлин президентом США Дональдом Трампом на автомобили из Европейского союза (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Porsche AG падают продажи, снижаются доходы и увольняются топ-менеджеры. Последние 15 лет немецкий производитель стабильно развивался в Соединенных Штатах, но американские дилеры Porsche полностью зависят от импорта, отметили в издании.

"Если пошлины будут значительно выше 10%, то им (Porshe. - Ред.) придется рассмотреть возможность переноса части производства в США", - заявил аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин.

Porsche не сможет задействовать единственный американский завод своей материнской компании Volkswagen AG в Теннесси для того, чтобы избежать пошлин, потому что ни одна модель бренда не имеет общей основы с производимыми там внедорожниками.

Председатель правления Porsche Оливер Блюм также не сможет позволить себе крупные инвестиции для переноса производства, сообщило агентство.

По оценкам Bloomberg Intelligence, если Трамп повысит пошлины на автомобили из ЕС с 2,5 до 10%, это уменьшит доходы немецких автопроизводителей на €2,1 млрд.