Маск признался в доступе к секретным материалам

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск признался, что уже долгие годы обладает доступом к секретным материалам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации", - написал бизнесмен.