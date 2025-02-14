https://news.day.az/world/1730281.html Маск признался в доступе к секретным материалам Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск признался, что уже долгие годы обладает доступом к секретным материалам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск признался в доступе к секретным материалам
Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск признался, что уже долгие годы обладает доступом к секретным материалам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации", - написал бизнесмен.
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