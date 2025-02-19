https://news.day.az/world/1731499.html Армянская авиакомпания попала под запрет на территории Молдовы Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы. Как передает Day.Az, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы вступил в силу в среду.
Армянская авиакомпания попала под запрет на территории Молдовы
Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы.
Как передает Day.Az, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы вступил в силу в среду.
Отметим, что запрет стал следствием принятия регламента Еврокомиссии, в рамках которого был сформирован список из более 130 авиакомпаний мира, деятельность которых ограничивается из-за несоответствия требованиям безопасности. Цель проекта в Молдове - привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза.
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