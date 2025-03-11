https://news.day.az/world/1736132.html Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI установил рекорд - ВИДЕО Компания Baykar объявила, что тяжелый ударный беспилотник Bayraktar AKINCI преодолел знаковый рубеж в 100 тысяч часов полетов. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети Х. Кроме того, компания продолжает активно расширять международное сотрудничество.
Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI установил рекорд - ВИДЕО
Компания Baykar объявила, что тяжелый ударный беспилотник Bayraktar AKINCI преодолел знаковый рубеж в 100 тысяч часов полетов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети Х.
Кроме того, компания продолжает активно расширять международное сотрудничество. На сегодняшний день заключены экспортные соглашения с 11 странами на поставку Bayraktar AKINCI.
Этот успех подчеркивает глобальное признание турецких беспилотных технологий и их эффективность в различных регионах мира.
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