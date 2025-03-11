Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI установил рекорд

Компания Baykar объявила, что тяжелый ударный беспилотник Bayraktar AKINCI преодолел знаковый рубеж в 100 тысяч часов полетов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети Х.

Кроме того, компания продолжает активно расширять международное сотрудничество. На сегодняшний день заключены экспортные соглашения с 11 странами на поставку Bayraktar AKINCI.

Этот успех подчеркивает глобальное признание турецких беспилотных технологий и их эффективность в различных регионах мира.