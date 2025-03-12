Во Франции злоумышленник с ножом захватил заложников в банке

Вооруженный ножом злоумышленник взял в заложники двоих сотрудников отделения одного из банков в коммуне Ромийи-сюр-Сен (департамент Об на северо-востоке Франции).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3 со ссылкой на источник.

По данным канала, на место прибыл спецназ французской жандармерии GIGN. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником.

Первоначально он удерживал в помещении банка трех человек, однако позднее отпустил одного из них. Полицейская операция продолжается, центр Ромийи-сюр-Сен оцеплен.