https://news.day.az/world/1736305.html Во Франции злоумышленник с ножом захватил заложников в банке Вооруженный ножом злоумышленник взял в заложники двоих сотрудников отделения одного из банков в коммуне Ромийи-сюр-Сен (департамент Об на северо-востоке Франции). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3 со ссылкой на источник. По данным канала, на место прибыл спецназ французской жандармерии GIGN.
Во Франции злоумышленник с ножом захватил заложников в банке
Вооруженный ножом злоумышленник взял в заложники двоих сотрудников отделения одного из банков в коммуне Ромийи-сюр-Сен (департамент Об на северо-востоке Франции).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3 со ссылкой на источник.
По данным канала, на место прибыл спецназ французской жандармерии GIGN. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником.
Первоначально он удерживал в помещении банка трех человек, однако позднее отпустил одного из них. Полицейская операция продолжается, центр Ромийи-сюр-Сен оцеплен.
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