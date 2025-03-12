https://news.day.az/world/1736360.html Российская и американская спецслужбы возобновили сотрудничество Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Джон Рэтклифф договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро российского ведомства.
Российская и американская спецслужбы возобновили сотрудничество
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Джон Рэтклифф договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро российского ведомства.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося 11 марта, руководители спецслужб обсудили сотрудничество по общим интересам.
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