https://news.day.az/world/1736360.html

Российская и американская спецслужбы возобновили сотрудничество

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Джон Рэтклифф договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро российского ведомства.