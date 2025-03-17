https://news.day.az/world/1737926.html В Армении закрылась авиакомпания Крупный армянский авиаперевозчик - "Армянские авиалинии" - объявил о временной приостановке своей деятельности с 7 апреля. Об этом сообщается в заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В авиакомпании пока не рассказали, когда планируют возвращаться на рынок.
В Армении закрылась авиакомпания
Крупный армянский авиаперевозчик - "Армянские авиалинии" - объявил о временной приостановке своей деятельности с 7 апреля.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении компании.
В авиакомпании пока не рассказали, когда планируют возвращаться на рынок.
Авиакомпания осуществляла полеты в разные города России, в частности, в Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Казань и Уфу.
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