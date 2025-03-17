В Армении закрылась авиакомпания

Крупный армянский авиаперевозчик - "Армянские авиалинии" - объявил о временной приостановке своей деятельности с 7 апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении компании.

В авиакомпании пока не рассказали, когда планируют возвращаться на рынок.

Авиакомпания осуществляла полеты в разные города России, в частности, в Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Казань и Уфу.