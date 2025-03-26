Трагедия на дорогах Сеула настигла мотоциклиста

Асфальт разрушился прямо под мотоциклистом в Сеуле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Выжить пострадавшему не удалось - его тело нашли спустя 18 часов поисково-спасательных работ на глубине 20 метров. Водитель авто, проезжавший по дороге в момент провала, получил травмы, он госпитализирован.

В этом районе прокладывали тоннель метро, поэтому спасателям пришлось откачивать воду и искать байкера среди грязи и строительной техники. Воронка на дороге образовалась из-за прорыва водопровода.