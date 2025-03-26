https://news.day.az/world/1739852.html Трагедия на дорогах Сеула настигла мотоциклиста - ВИДЕО Асфальт разрушился прямо под мотоциклистом в Сеуле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Выжить пострадавшему не удалось - его тело нашли спустя 18 часов поисково-спасательных работ на глубине 20 метров. Водитель авто, проезжавший по дороге в момент провала, получил травмы, он госпитализирован.
Трагедия на дорогах Сеула настигла мотоциклиста - ВИДЕО
Асфальт разрушился прямо под мотоциклистом в Сеуле.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Выжить пострадавшему не удалось - его тело нашли спустя 18 часов поисково-спасательных работ на глубине 20 метров. Водитель авто, проезжавший по дороге в момент провала, получил травмы, он госпитализирован.
В этом районе прокладывали тоннель метро, поэтому спасателям пришлось откачивать воду и искать байкера среди грязи и строительной техники. Воронка на дороге образовалась из-за прорыва водопровода.
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