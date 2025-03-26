https://news.day.az/world/1739895.html

Как выглядело «пугающее НЛО» от Илона Маска - ВИДЕО

Жители Ростова-на-Дону и области в ночь на 25 марта увидели в небе яркую спираль, напоминающую по форме галактику. Как выяснилось, это следы запуска ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на 1rnd.ru. Необычный след в небе этой ночью видели жители разных городов России, заметили его и в Европе.