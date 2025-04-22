Тяжёлая авария с участием двух фур в России

В Тверской области из-за столкновения грузовиков и легкового автомобиля утром 22 апреля перекрыта трасса М-11 в сторону Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила пресс-служба Автодора.

"Из-за ДТП нет движения на 195-м км М-11 "Нева" в сторону Москвы. Организован съезд на 208-м км на М-10 "Россия", - говорится в сообщении телеграм-канала компании.

Утром на северном обходе Твери столкнулись два большегруза и легковой автомобиль, после чего начался пожар.

По предварительным данным, грузовик Mercedes Actros двигался по левой полосе. У него взорвалось и отлетело колесо, в результате чего автомобиль совершил боковое столкновение с грузовиком Sitrak на правой полосе. После удара этот большегруз отбросило на ехавший впереди легковой автомобиль Omoda, передает тверской портал Tverigrad со ссылкой на ГИБДД.

По уточненным данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель Mercedes, 42-летний мужчина. После столкновения грузовик загорелся.