https://news.day.az/world/1746882.html В Алабаме молния ударила дважды в одно и то же место - ВИДЕО В Алабаме на видео случайно сняли, как молния дважды ударила в одно и то же место. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Алабаме молния ударила дважды в одно и то же место - ВИДЕО
В Алабаме на видео случайно сняли, как молния дважды ударила в одно и то же место.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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