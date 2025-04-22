https://news.day.az/world/1746957.html В Бразилии пожарные сразились с гигантской анакондой во дворе дома - ВИДЕО В городе Умаита, Бразилия, пожарные сразились с огромной анакондой в чужом дворе. Как передает Day.Az, об этом пишет Jam Press. Спасателей вызвал горожанин, перед домом которого появилась гигантская змея. По приезде пожарные обнаружили в его дворе трехметровую анаконду.
В Бразилии пожарные сразились с гигантской анакондой во дворе дома - ВИДЕО
В городе Умаита, Бразилия, пожарные сразились с огромной анакондой в чужом дворе.
Как передает Day.Az, об этом пишет Jam Press.
Спасателей вызвал горожанин, перед домом которого появилась гигантская змея. По приезде пожарные обнаружили в его дворе трехметровую анаконду. Они пытались затащить ее в коробку с помощью специального инструмента, но та сопротивлялась.
В конце концов один мужчина поймал змею руками и стал заталкивать в контейнер. Пожарным пришлось приложить немало усилий, но они смогли одолеть извивающуюся анаконду. Их сражение с рептилией попало на видео. В итоге змею вернули в дикую природу.
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