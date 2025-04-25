Трамп утвердил новый указ

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о развитии в США добычи полезных ископаемых морского дна.

Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обширные шельфовые участки содержат критически важные минеральные и энергетические ресурсы. Эти ресурсы являются ключевыми для укрепления нашей экономики, обеспечения энергетического будущего и снижения зависимости от иностранных поставщиков критически важных минералов", - указано в сообщении.

По мнению американского лидера, Соединенные Штаты обязаны незамедлительно начать ускорение разработки глубоководных ресурсов, а также оценить объем национальных запасов и возродить лидерство в области технологий добычи и переработки. Также необходимо наладить надежные поставки минералов для отраслей обороны, инфраструктуры и энергетического сектора.