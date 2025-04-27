В США пересмотрят принципы оценки госслужащих
Готовность следовать политическому курсу президента Дональда Трампа станет ключевым критерием при приёме и увольнении госслужащих в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, изменения связаны с решением Илона Маска покинуть пост руководителя Агентства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) в мае.
После этого контроль над кадровой политикой перейдёт к Федеральному управлению кадров - независимому государственному органу.
В распоряжении газеты оказалась служебная документация, в которой говорится, что ключевым элементом оценки госслужащих станет их способность "добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента".
С 2026 финансового года (начнётся 1 октября 2025 года) планируется переход на новую систему оценки.
Ранее основными критериями при найме и продвижении по службе считались профессиональные качества, управленческие навыки и опыт, а согласование с Федеральным управлением не требовалось.
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