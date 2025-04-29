https://news.day.az/world/1748801.html Взрыв в Пакистане - более 50 пострадавших В результате взрыва топливного танкера в пакистанской провинции Белуджистан, расположенной на юго-западе страны, погибли как минимум два человека, ещё 56 получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, инцидент произошёл в районе Наушки.
Взрыв в Пакистане - более 50 пострадавших
В результате взрыва топливного танкера в пакистанской провинции Белуджистан, расположенной на юго-западе страны, погибли как минимум два человека, ещё 56 получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, инцидент произошёл в районе Наушки. По информации местной полиции, пожар начался в танкере, а когда пожарные приступили к тушению, произошёл взрыв.
В результате трагедии погибли водитель танкера и один свидетель. Среди пострадавших также есть пожарные. Все раненые были доставлены в больницу, при этом состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое.
В настоящее время проводится расследование причин происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре