Взрыв в Пакистане

В результате взрыва топливного танкера в пакистанской провинции Белуджистан, расположенной на юго-западе страны, погибли как минимум два человека, ещё 56 получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, инцидент произошёл в районе Наушки. По информации местной полиции, пожар начался в танкере, а когда пожарные приступили к тушению, произошёл взрыв.

В результате трагедии погибли водитель танкера и один свидетель. Среди пострадавших также есть пожарные. Все раненые были доставлены в больницу, при этом состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое.

В настоящее время проводится расследование причин происшествия.