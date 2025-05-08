В Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов, включая Международный аэропорт Исламабада.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление гражданской авиации.

Авиасообщение в районах Исламабада, Равалпинди и Карачи полностью восстановлено, но часть рейсов в районе Лахора будут "закрыты на всех высотах по эксплуатационным причинам до 12:20 9 мая", говорится в публикации.

В управлении заверили, что воздушное пространство страны остается "открытым и безопасным для гражданской авиации".