https://news.day.az/world/1751104.html В Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов В Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов, включая Международный аэропорт Исламабада. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление гражданской авиации.
В Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов
В Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов, включая Международный аэропорт Исламабада.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление гражданской авиации.
Авиасообщение в районах Исламабада, Равалпинди и Карачи полностью восстановлено, но часть рейсов в районе Лахора будут "закрыты на всех высотах по эксплуатационным причинам до 12:20 9 мая", говорится в публикации.
В управлении заверили, что воздушное пространство страны остается "открытым и безопасным для гражданской авиации".
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