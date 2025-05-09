https://news.day.az/world/1751540.html Стала известна дата интронизации Папы Римского Льва XIV Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра 18 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщила префектура папского дома. Интронизация состоится на площади Св. Петра. До этого запланированы контакты Папы с представителями дипкорпуса и журналистами.
Стала известна дата интронизации Папы Римского Льва XIV
Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра 18 мая.
Как передает Day.Az, об этом сообщила префектура папского дома.
Интронизация состоится на площади Св. Петра.
До этого запланированы контакты Папы с представителями дипкорпуса и журналистами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре