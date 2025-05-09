Стала известна дата интронизации Папы Римского Льва XIV

Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра 18 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщила префектура папского дома.

Интронизация состоится на площади Св. Петра.

До этого запланированы контакты Папы с представителями дипкорпуса и журналистами.