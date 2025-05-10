https://news.day.az/world/1751590.html США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром предложил помощь Соединенных Штатов в урегулировании конфликта Индии и Пакистана. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром предложил помощь Соединенных Штатов в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
"Он (Рубио. - "Газета.Ru") продолжил призывать обе стороны к поиску путей деэскалации и предложил помощь США в организации конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов", - заявила Брюс.
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