США предложили помощь в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром предложил помощь Соединенных Штатов в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Он (Рубио. - "Газета.Ru") продолжил призывать обе стороны к поиску путей деэскалации и предложил помощь США в организации конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов", - заявила Брюс.