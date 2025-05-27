Сильный град выпал в Алжире

В Алжире выпал самый масштабный град в современной истории страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данные видео:

Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.