https://news.day.az/world/1756139.html Сильный град выпал в Алжире - ВИДЕО В Алжире выпал самый масштабный град в современной истории страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.
Сильный град выпал в Алжире - ВИДЕО
В Алжире выпал самый масштабный град в современной истории страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данные видео:
Ранее мощный ветер в Турции снес крыши домов.
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