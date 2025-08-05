https://news.day.az/world/1772142.html В США отреставрируют оскверненный памятник Служба национальных парков США отреставрирует и заново установит памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, которую снесли и подожгли демонстранты в июне 2020 года. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте службы нацпарков.
В США отреставрируют оскверненный памятник
Служба национальных парков США отреставрирует и заново установит памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, которую снесли и подожгли демонстранты в июне 2020 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте службы нацпарков.
Отмечается, что реставрация соответствует федеральным обязательствам в рамках закона об охране исторического наследия, а также распоряжений президента США Дональда Трампа об украшении Вашингтона и восстановлении ранее существовавших статуй.
Подготовка площадки для ремонта поврежденного каменного постамента памятника начнется в ближайшее время и завершится к октябрю.
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