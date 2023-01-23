Mercedes-Benz начал тестировать новый электроседан на морозе

В Сети появились "шпионские" фотографии нового седана Mercedes-Benz, который компания вывела на зимние испытания. Как сообщает интернет-портал Motor1, релиз новинки не стоит ждать раньше 2024 года. Электрокар покрыт плотным слоем камуфляжной пленки, а также оснащен чужой оптикой и дверными ручками, передает Day.Az.

По данным издания, в Скандинавии немецкий концерн тестирует модель, которая в будущем должна стать электрическим эквивалентом Mercedes CLA. В январе компания представила ее обновленной версию.

Технические характеристики машины пока неизвестны. Напомним, что мощность двигателей Mercedes CLA варьируется от 136 до 224 л. с. в зависимости от объема мотора. Производство новинки планируется осуществлять на заводах в Раштате (Германия) и Кечкемете (Венгрия).

Ожидается, что электрокар появится на рынке с новой информационно-развлекательной системой MB.OS, разработанной собственными силами Mercedes. Кроме того, седан может стать одной из моделей новой линейки "Entry Luxury", которую главный дизайнер немецкой компании анонсировал весной 2022 года.



Ранее стало известно, что Mercedes намерен начать постепенное прекращение использования бренда EQ в 2024 году. Если это произойдет, то новый автомобиль будет называться по-другому.