Новый седан Geely с необычным дизайном: что о нем известно

Компания Geely опубликовала тизер новой модели - большого седана длиной около пяти метров с необычным дизайном, гладкими линиями кузова и задними дверями, которые открываются против хода движения, как у Rolls-Royce. Некоторые подробности о новинке уже есть: во-первых, она полностью электрическая, а во-вторых, ее премьера намечена на этот год. С большой долей вероятности, седан получит статус флагмана и будет позиционироваться как премиальный.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, в основу седана легла платформа SEA. У него длинные свесы, плавная линия крыши и гладкие линии без выступающих элементов. Дверные ручки подсвечены - они расположены рядом, а это значит, что задняя пара дверей открывается против хода движения. Необычные блики, образующие треугольник, можно заметить и на колесных дисках. Задняя оптика узкая, а передняя напоминает Lynk & Co.

CarNewsChina предполагает, что в длина седана составит около пяти метров, а расстояние между осями будет равно трем метрам - то есть по габаритам его можно сравнить с Zeekr 001. Линейка, в которую войдет эта модель, получила обозначение NEV (New Energy Vehicles) - такие автомобили будут выступать в среднем и высоком ценовом сегменте.

По неофициальной информации, электрический седан дебютирует под маркой Geely, хотя за электрокары такого ценового сегмента в холдинге отвечает Zeekr. Не исключено, что в будущем для новой линейки батарейных машин придумают отдельный бренд, как это произошло с Geometry, выпускающей бюджетные электрокары.

Лиза Будрина

В основу седана легла платформа SEA. У него длинные свесы, плавная линия крыши и гладкие линии без выступающих элементов. Дверные ручки подсвечены - они расположены рядом, а это значит, что задняя пара дверей открывается против хода движения. Необычные блики, образующие треугольник, можно заметить и на колесных дисках. Задняя оптика узкая, а передняя напоминает Lynk & Co.

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CarNewsChina предполагает, что в длина седана составит около пяти метров, а расстояние между осями будет равно трем метрам - то есть по габаритам его можно сравнить с Zeekr 001. Линейка, в которую войдет эта модель, получила обозначение NEV (New Energy Vehicles) - такие автомобили будут выступать в среднем и высоком ценовом сегменте.

По неофициальной информации, электрический седан дебютирует под маркой Geely, хотя за электрокары такого ценового сегмента в холдинге отвечает Zeekr. Не исключено, что в будущем для новой линейки батарейных машин придумают отдельный бренд, как это произошло с Geometry, выпускающей бюджетные электрокары.

В настоящее время в Geely Holding входят Volvo, Polestar, Lynk & Co, Radar, Zeekr, LEVC (лондонское такси), Proton, Geometry, Lotus, Livan (бывший Lifan), Farizon и сама марка Geely. Также у компании есть доли в Smart и Aston Martin. По данным за 2022 год, общий объем продаж Geely Holding Group достиг 2,3 миллиона автомобилей.