Tesla получила рекордную в своей истории выручку

Квартальная выручка американской компании-производителя электромобилей Tesla достигла рекордного в ее истории уровня - 24,3 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 37 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выручка за 2022 год увеличилась на 51 процент в годовом выражении и составила 81,5 миллиарда долларов, чистая прибыль также выросла в два раза и составила 12,6 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,19 доллара против ожидаемых 1,13 доллара, отметил телеканал CNBC.

Как утверждает глава и основатель автогиганта Илон Маск, чьи слова приводит CNBC, после снижения цен на многие модели Tesla компания получила рекордные для начала года продажи в январе 2023 года. При этом Маск рассчитывает, что Tesla удастся произвести как минимум 1,8 миллиона машин в 2023 года, а в случае если не будет перебоев с цепочками поставок или иных серьезных проблем в мире - 2 миллиона моделей.

В компании также отметили, что средние цены на автомобили Tesla снижались в течение многих лет и делалось это с целью превратить бренд в доступный для широкого круга потребителей и выйти на показатели продаж нескольких миллионов моделей в год.

Несмотря на рост продаж и показателей прибыли, Tesla испытывает трудности на фоне глобального экономического спада и опасений по поводу слишком большой вовлеченности Илона Маска в руководство социальной сетью Twitter в ущерб автогиганту. С начала 2022 года к концу декабря акции компании обвалились более чем на 60 процентов. На этом фоне портал Electrek в декабре сообщал, что в 2023 году в рядах сотрудников автогиганта пройдет волна увольнений и будет остановлен наем новых работников.